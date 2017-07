NAPOLI CHOC: TROVATI CORPI FATTI A PEZZI E SOTTERRATI

24 luglio 2017- 11:52

Napoli, 24 lug. (Adnkronos) - La Squadra Mobile di Napoli ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili dell'omicidio di due persone i cui corpi sono stati ritrovati sezionati in buste di plastica il 16 febbraio 2017 in un terreno ad Afragola (Napoli). Le ordinanze sono state emesse rispettivamente dal gip del Tribunale di Napoli e dal Tribunale per i Minorenni, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli e della Procura per i minorenni.