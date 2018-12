29 dicembre 2018- 15:08 Napoli: Costa, duro colpo inflitto ai 'datterai', bene Capitaneria e Carabinieri

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - "L'azione costante e capillare degli uomini della Capitaneria di porto e dei Carabinieri ha fatto registrare un nuovo ed importante successo nella lotta quotidiana alle illegalità ambientali". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa commenta il duro colpo inflitto ai "datterai" in vista del cenone di fine anno. Un'azione condotta in sinergia dagli uomini della Capitaneria di Castellammare di Stabia e i carabinieri del Nucleo Sommozzatori di Napoli - coordinati Procura della Repubblica di Torre Annunziata - che ha portato al sequestro per reati ambientali di bombole da sub, del locale usato per ricaricarle, e alla denuncia dei titolari dell'attività commerciale."La pesca del dattero - aggiunge il ministro - è un'attività illegale particolarmente odiosa, in quanto in poche ore i famigerati "datterai" distruggono vaste aree di costa. Ma è sempre bene ricordare che commette un reato anche chi alimenta questo mercato illegale con l'acquisto e il consumo".