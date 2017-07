NAPOLI, FIAMME SULLA COLLINA DI POSILLIPO

17 luglio 2017- 18:05

Napoli, 17 lug. (Adnkronos) - Fiamme sulla collina di Posillipo a Napoli. Un incendio si è sviluppato in un'area ricoperta di vegetazione tra via Petrarca e via Posillipo. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia municipale che stanno dirigendo il traffico per evitare pericoli e permettere le attività di spegnimento delle fiamme.