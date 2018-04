25 aprile 2018- 12:20 Napolitano: Musumeci, ancora in terapia intensiva, ridotto farmaci

Roma, 25 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo ridotto i farmaci", il presidente emerito Giorgio Napolitano "accenna a svegliarsi. E' ancora in terapia intensiva, ma il quadro è buono" e il ricovero nel reparto "è nella norma" dopo un intervento come quello al quale è stato sottoposto. Lo spiega Francesco Musumeci, il professore del San Camillo che ha operato il Presidente emerito Giorgio Napolitano.Musumeci ha ribadito come Napolitano abbia chiamato il suo cardiologo subito dopo aver "accusato dolore al torace. E' stato subito portato al Santo Spirito", per essere poi "trasferito al San Camillo dove è entrato subito in sala operatorio. E' sempre stato sveglio e vigile". L'intervento si è neso necessario immediatamente perché era presente un versamento "di sangue nel pericardio". Musumeci oggi doveva essere a New York per un convegno internazionale, "ma naturalmente resto qui. Lo vedrò nel pomeriggio".