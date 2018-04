26 aprile 2018- 12:30 Napolitano: Musumeci, perfettamente vigile, sua reazione straordinaria

Roma, 26 apr.(AdnKronos) - Il Presidente emerito Giorgio Napolitano "è perfettamente vigile", "continua a migliorare" tanto che "si inizia a pensare al trasferimento in un reparto di normale degenza". Lo dice Francesco Musumeci, il cardiochirurgo che ha operato l'ex capo dello Stato per un problema all'aorta.Napolitano "sta reagendo molto molto bene", una "reazione, la sua, assolutamente straordinaria, veramente. E' perfettamente vigile, assolutamente presente - assicura - ci ha ringraziato, ci ha voluto stringere la mano in segno di gratitudine". A chi gli domanda se sia stato informato delle visite istituzionali ricevute ieri, "sì - risponde Musumeci - sapeva della visita del Presidente Mattarella, del presidente del Consiglio e di quella del Senato. Era molto contento della partecipazione".