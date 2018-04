25 aprile 2018- 18:33 Napolitano: Musumeci, respira da solo ma prognosi resta riservata (2)

(AdnKronos) - "La situazione è stabilizzata", il Presidente "non è sedato ma gli viene somministrato solo qualche farmaco per sedarne il dolore. Tutta la aorta intrapericardica è stata sostituita, la aorta non c'è più ma c'è un tubo che la sostituisce".