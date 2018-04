27 aprile 2018- 11:11 Nardini: Zaia, è stato e sarà uno dei simboli del Veneto migliore nel mondo (2)

(AdnKronos) - “Su di lui – prosegue il Presidente della Regione – gli aneddoti e le belle storie non si contano. Evidenziare i suoi successi imprenditoriali è perfino superfluo, tanto sono noti e grandi. A me piace ricordare l’originalità e il rispetto della tradizione aziendale che lo portarono a mantenere quella parola ‘aquavite’ senza la ‘c’, che campeggia, e mi auguro campeggerà per sempre, nella storica bottega all’ingresso del Ponte degli Alpini, dove è stato scritto un piccolo grande capitolo della storia del Veneto”.“Alla moglie e a tutta la sua famiglia – conclude – rivolgo un affettuoso abbraccio e il cordoglio dei veneti e mio personale”.