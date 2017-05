NASCE IT'SME, L’APP PER CREARE LA PROPRIA IDENTITà ON LINE

30 maggio 2017- 16:06

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Trasformare gli account digitali in persone reali anche online. E' l’ambizioso e inedito progetto della startup innovativa milanese Social Nation che ha lanciato It’sMe, la nuova App che permette di creare un’identità digitale verificata e di utilizzarla per entrare in contatto con gli altri utenti del web. "Il paradigma del web passa attraverso la possibilità di identificare la reale identità di una persona, spesso la valutazione di un'azienda passa dal numero degli utenti, un numero però che potrebbe essere gonfiato, che è robotizzato, stabilito insomma dalle macchine e oggi si costruiscono modelli di business sui numeri" spiega all'Adnkronos Livio Brachetti, fondatore e Ceo di Social Nation. (Foto)"L’introduzione dell’identità digitale verificata -scandisce- è quindi un passo avanti fondamentale per uno sviluppo consapevole dei rapporti e quindi del business digitale. La fiducia è un ingrediente basilare per la crescita dell’ecosistema digitale". "Noi -continua Brachetti- verifichiamo l'identità di chi si iscrive all'App, ci assumiamo la responsabilità di questa verifica, quindi il 'documento', il 'biglietto da visita' che inviamo a chi lo richiede è attendibile e controllato anche attraverso un motore biometrico". Brachetti assicura quindi che "la privacy dell'utente dell'App è garantita, il dato passa attraverso un token, un UID, un codice numerico". "Il dato dell'identità personale -sottolinea- non è estraibile né noi possiamo vederlo. Il nostro sistema è inaccessibile e abbiamo lavorato per due anni per mettere a punto questa sorta di 'cassaforte' veramente inattaccabile in cui custodire l'identità di una persona". Il punto di forza di It’sMe, app utilizzabile con iOS e Android, evidenzia, "è nel suo sistema di identificazione. Si tratta di una procedura automatizzata che, attraverso il match di una serie di parametri prestabiliti -volto, documento di identità, carta di credito- e una continua interazione con l’utente, dà vita a un profilo utente con un livello di affidabilità superiore a qualsiasi altro sistema di identificazione digitale presente sul mercato"."Ogni dato all’interno dell'App è verificato e il sistema non permette, in alcun modo, la creazione di due account differenti legati alla stessa persona, una novità assoluta nel campo dell’identity management che Social Nation (www.socialnation.it) ha protetto con brevetti internazionali" ribadisce Livio Brachetti. L'App italiana, segnala, è la prima al mondo "con queste tecnologie, la prima App europea del genere" ed è "più avanzata di altre simili ma prive del nostro livello di tecnologia e sicurezza dei dati" nè è paragonabile ad altre "che si appoggia al sistema bancario" segnala il Ceo di Social Nation. "It’sMe -rimarca- vuole fornire il massimo livello di protezione possibile per quanto riguarda la sicurezza e la privacy degli utenti, ribaltando le attuali logiche della profilazione sul web perchè, una volta creata la propria identità digitale verificata, è solo l’utente a decidere quali informazioni verificate condividere e con chi". "Nessuna azienda e nessun altro utente, infatti, -assicura ancora- può visualizzare e conoscere le informazioni di una persona iscritta all'App senza che quest’ultima abbia scelto espressamente di farlo". Utilizzare l'App "è semplice grazie alla funzionalità integrata It’sMe Touch che permette, tramite un semplice click sul pulsante 'Accedi con It’sMe', di 'entrare in contatto' con qualsiasi altro utente incontrato online, a prescindere dalla piattaforma di incontro: social network, piattaforme e-commerce, forum, siti di dating, motori di ricerca dedicati al lavoro. "Insomma, si realizza una sorta di stretta di mano virtuale, grazie alla quale -conclude Brachetti- si possono ribaltare i classici meccanismi di interazione sul web e di instaurare un rapporto di fiducia tra le persone online".