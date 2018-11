25 novembre 2018- 16:01 Natale: a Treviso allestimento fiabesco alla Loggia dei Cavalieri (2)

(AdnKronos) - "Con le festività natalizie iniziamo un nuovo corso per una città più dinamica, non solo in centro storico ma anche nei quartieri - sottolinea il vice sindaco e assessore alle Attività produttive Andrea De Checchi - Per quanto temporaneo, abbiamo voluto portare un nuovo concetto di arredo urbano che, unitamente agli eventi e alle politiche sulla viabilità, porterà vitalità ed effervescenza all’intero contesto cittadino, rendendo Treviso ancora più attrattiva per i visitatori, per i turisti e per le attività imprenditoriali"."Sarà un Natale davvero ricco di eventi culturali di ogni tipo pensati per ogni fascia di età ed interesse; abbiamo promosso in particolar modo iniziative in luoghi iconici di Treviso che devono ritrovare la loro vocazione culturale e sociale a misura di famiglie e turisti", spiega l’assessore ai Beni Culturali e al Turismo Lavinia Colonna Preti - Grazie anche al supporto di mecenati privati, abbiamo scelto di alzare la qualità di tutte le iniziative, dagli addobbi al materiale promozionale che, quest’anno, per la prima volta, sarà anche in inglese, così da rendere la nostra meravigliosa città un’attrazione anche a livello internazionale".Queste le principali novità per il Natale trevigiano: Accensione dell’Albero in Piazza dei Signori. Un evento che si preannuncia spettacolare. Sabato 8 dicembre, in Piazza dei Signori, la cittadinanza e l’Amministrazione comunale si riuniranno attorno al magnifico albero arrivato in città grazie alla collaborazione con il Comune di Brunico e decorato da Coin (unico albero monumentale curato in Italia dal Gruppo) per un primo, grande augurio collettivo. L’accensione verrà immortalata da due droni in volo sulla città e trasmessa in diretta Facebook.