NATALE: A VENEZIA ENTRA NEL VIVO PER IL PONTE DELL'IMMACOLATA

7 dicembre 2017- 16:44

Venezia, 7 dic. (AdnKronos) - Con l’apertura della pista di pattinaggio in Campo San Polo a Venezia, nella giornata di oggi, il Natale 2017 entra nel vivo preparandosi al primo lungo week-end di vacanza.Dopo l’accensione degli alberi di Natale e delle luminarie, la scorsa settimana, a Venezia, in Piazza San Marco, e a Mestre, in Piazza Ferretto insieme alla pista di pattinaggio - promossa dall’Amministrazione Comunale nel quadro degli eventi che portano il nome di “Le città in Festa- Natale - città d’acqua e città di terraferma si apprestano ad accogliere cittadini e visitatori durante il ponte dell’Immacolata.Aperte tutti i giorni, dalle 15 alle 19, nei giorni feriali, e dalle 11 alle 21 nei giorni festivi, le piste di pattinaggio, resteranno entrambe in funzione sino a mercoledì 14 febbraio 2018, giorno di San Valentino, includendo l’intera durata del Carnevale, principale evento dell’inverno veneziano. Si tratta di una importante novità in particolare per Mestre che, in passato, prevedeva la chiusura della pista di pattinaggio al termine delle festività natalizie: un segno che indica come la città si stia attestando ogni anno di più come bacino di accoglienza ed ospitalità di turisti provenienti da tutto il mondo.