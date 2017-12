NATALE: A VENEZIA ENTRA NEL VIVO PER IL PONTE DELL'IMMACOLATA (2)

7 dicembre 2017- 16:44

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Va ricordata inoltre la pista di pattinaggio a Marghera, nel parco di Catene, allestita dal 1° dicembre su iniziativa dell’Associazione Catene Futura, proponendo corsi di pattinaggio per adulti e bambini e spettacoli di pattinaggio artistico.Adulti e bambini potranno inoltre scegliere tra gli innumerevoli mercatini di Natale distribuiti sul territorio veneziano: dal Christmas Village di campo Santo Stefano, a cura di Cgia, Delphi e Cna, ai mercatini di Natale a Mestre, in Piazza Ferretto, via Poerio, via Rosa in collaborazione con Confesercenti e Acom, al mercatino Aeres in piazzetta Coin, al Mercato dei Portici di via Palazzo, al Mercatino di via Allegri, il Mercatino La soffitta dei tesori al parco di Villa Querini (il 9 dicembre), il LSMK-Usato Svuota l’armadio in corte Legrenzi (9 dicembre), il mercatino di Parco Ponci (10 dicembre), il mercatino di parco di Villa Tivan, i mercatini al parco del Piraghetto (10 dicembre).