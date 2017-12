NATALE: A VENEZIA ENTRA NEL VIVO PER IL PONTE DELL'IMMACOLATA (3)

7 dicembre 2017- 16:44

(AdnKronos) - Apre inoltre a Venezia il My Christmas Venice Food Village a San Vio, seguito dal My Christmas Venice Xmas Market Natale a Palazzo, la mostra mercato ospitata presso il Collegio Armeno di Palazzo Zenobio (il 9 e 10 dicembre). Nella giornata di domani, 8 dicembre, saranno aperti mercatini di Natale anche a Chirignago, Cipressina, Gazzera, Zelarino e Favaro Veneto (8-10 dicembre).L’offerta culturale, in questo anticipo di Natale, si arricchisce anche di eventi musicali: domani, 8 dicembre, i Solisti della Fenice si esibiranno alla chiesa di S. Maria di Lourdes a Mestre (ore 16,30) mentre gli Strumentisti del Teatro La Fenice saranno alle ore 20.45 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo a Favaro Veneto. Mentre in Piazza Ferretto dalle ore 11.00 domani 8 dicembre, si terranno Manifestazioni Corali con il Coro Fenice e Quodlibet.