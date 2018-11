25 novembre 2018- 14:59 Natale: a Vicenza luminarie ad 'effetto cielo stellato'

Vicenza, 25 nov. (AdnKronos) - Sarà un “effetto cielo stellato”, secondo la più tradizionale delle atmosfere natalizie, quello che le luminarie di quest’anno doneranno alle vie del centro storico di Vicenza: tante grandi stelle risplendenti di luce bianca, ma calda, sono infatti in corso di installazione, mentre le principali piazze cittadine saranno impreziosite dalle suggestive cascate luminose.Il tutto con tecnologia led a basso consumo per assicurare un forte contenimento dei consumi energetici per tutta la durata dell’accensione, da sabato 1 dicembre a domenica 13 gennaio, dalle 16 alle 2 di notte, quando la passeggiata nel cuore della città, tra le mure duecentesche, sarà dunque più suggestiva grazie all’armonico bianco caldo delle luminarie scelte dalla nuova amministrazione comunale di Vicenza, in collaborazione e con il fondamentale supporto di Confcommercio e di tutte le associazioni che operano per l’animazione e la rivitalizzazione del centro storico cittadino, recentemente riunite in un tavolo permanente di lavoro.Non solo luci, comunque: un enorme albero di Natale sarà infatti il protagonista di piazza dei Signori, dove verrà organizzata anche la festa di Capodanno, e una pista di ghiaccio campeggerà in piazza Biade, mentre le vie e le contra’ saranno animate da mercatini tipici a tema natalizio, spettacoli e attività per bambini.