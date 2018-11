25 novembre 2018- 14:59 Natale: a Vicenza luminarie ad 'effetto cielo stellato' (2)

(AdnKronos) - “L’obiettivo – spiega l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine - è rendere più festoso il centro storico per indurre i vicentini a sceglierlo per il loro shopping natalizio, ma anche per accogliere al meglio i numerosi visitatori e turisti attesi in città durante le festività per la mostra internazionale ‘Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi’, visitabile a Palazzo Chiericati dal 23 novembre al 10 marzo". "Per questo – aggiunge l’assessore –, e per evitare che alcune zone rimangano senza illuminazione per insufficienza di quote raccolte, visto che l’amministrazione non potrà integrare con altre risorse proprie, invito tutti gli operatori a partecipare con il piccolo contributo che chiediamo a fronte di uno sforzo notevole in termini di coordinamento, ma anche e soprattutto economico. Faccio dunque appello al senso di responsabilità di ciascuno, dal momento che tutti beneficiano di una città più bella e accogliente, e quindi non è corretto che alcuni paghino e altri no”.