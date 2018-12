3 dicembre 2018- 18:25 Natale: Chiesa Venezia, presepe segno amore, non imposizione ma proposta

Venezia, 3 dic. (AdnKronos) - "Il presepio è segno di amore universale e di apertura accogliente nei confronti di tutti gli uomini. La nostra società, oggi, ha bisogno di segni eloquenti che sappiano significare e indicare tale realtà. Per il cristiano, poi, il presepio indica il “cuore” della sua fede. Comunque sia, per il cristiano e per ogni persona, il presepio non è un’imposizione ma una proposta offerta affinché l’uomo si ritrovi nell’amore e nell’apertura verso l’Altro e gli altri". Così il Patriarcato di Venezia interviene con una nota sulla provocazione del sacerdote padovano sul presepio.