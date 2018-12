4 dicembre 2018- 13:25 Natale: Christmas Time all'Hard Rock Cafe di Venezia

Venezia, 4 dic. (AdnKronos) - Sta per arrivare il Natale e Hard Rock Cafe Venezia si veste a festa per tutti i rockers, turisti e veneziani, bambini e famiglie, che intendano trascorrere il periodo delle festività natalizie in Laguna, a pochi passi da piazza San Marco.Per tutto il mese di dicembre fino al 7 gennaio, il Cafe di Bacino Orseolo resta aperto tutti i giorni, vigilia e giorno di Natale compresi, e propone a tutti i fan gourmet il Festive Menu. Lo Special Menu dedicato alle feste mixa i piatti della tradizione natalizia con i grandi classici Hard Rock pensato per tutti i palati, vegetariani compresi. Due invece gli eventi che il Cafe del Rock offre fino a Natale. Il primo, in programma nella mattinata di Sabato 15 Dicembre, è dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie e vedrà protagonista la vera rockstar delle festività, Santa Claus. Il Babbo più rock che ci sia incontra i piccoli fan tra letterine da consegnare, laboratori creativi e divertenti spettacoli. Il secondo appuntamento è previsto per la serata di Venerdì 21 Dicembre con l’ormai tradizionale rassegna del Friday Night Live.Il Festive Menu prevede una entrée a scelta tra deliziose Spring Rolls e sfiziose alette di pollo. Come piatto principale è poi possibile assaporare uno tra i seguenti piatti: Original Legendary Burger servito con bacon affumicato, formaggio cheddar e un anello di cipolla fritta, salmone grigliato servito con purè di patate e verdure di stagione, Barbecue Combo con costolette affumicate bbq e maiale sfilacciato glassato con salsa barbecue, Herb Grilled Chicken Breast, il petto di pollo speziato alla griglia servito con purè di patate e verdure di stagione o Black Bean Quinoa Burger servito su un panino tostato con guacamole fresco e salsa chipotle aioli.