4 dicembre 2018- 13:25 Natale: Christmas Time all'Hard Rock Cafe di Venezia (2)

(AdnKronos) - A concludere la cena o il pranzo un dessert a scelta tra: lo speciale Brownie reinterpretato per le festività, il Christmas Pudding Cheesecake o il panettone/pandoro della tradizione italiana. Il tutto potrà essere accompagnato da 1 soda (a scelta tra pepsi, pepsi max , 7up, schweppes orange) o da 1 birra alla spina Nastro Azzurro 12oz .Il Cafe del Rock pensa anche ai più piccoli e alle loro famiglie. Nella mattinata di Sabato 15 Dicembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, Babbo Natale arriva in Bacino Orseolo e il Cafe si trasforma in una sorta di Santa’s Village dove, in un’atmosfera magica e incantata, i bambini possono incontrare il Babbo dalla barba bianca e l’abito rosso, consegnare le loro letterine cariche di desideri da esaudire e ricevere doni e dolci regalini.A far ridere i piccoli rockers pensa, invece, lo spettacolo che vedrà protagonisti i “puppets”, i colorati pupazzi parlanti, insieme allo show di magia realizzati da SOS Animazione. Non mancheranno i laboratori creativi durante i quali i folletti, aiutanti di Santa Claus, insegnano ai bimbi come realizzare piccoli regali e decorazioni natalizie. Tra un’attività e l’altra i Lil’ Rockers potranno fare merenda con un gustoso Little Brownie e un succo di frutta.