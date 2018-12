2 dicembre 2018- 12:23 Natale: Codacons, consumi +2,5%, 170 euro pro capite tra regali e cibo

Roma, 2 dic. (AdnKronos) - "Acquisti in crescita del 2,5% per il Natale 2018 con più regali sotto l’albero e una maggiore spesa alimentare durante le festività, per un giro d’affari complessivo che supererà quest’anno quota 10,2 miliardi di euro". A sostenerlo è il Codacons, che ha realizzato il primo monitoraggio ufficiale sulla propensione delle famiglie ai consumi in vista delle prossime feste. Quest’anno, rileva l'associazione dei consumatori, "la spesa procapite degli italiani per regali, addobbi per la casa, alimentari, ecc. sarà pari a circa 170 euro, in salita del 2,5% rispetto al 2017".A dare un impulso importante agli acquisti, tuttavia, sottolinea il Codacons, "è stato il recente Black Friday, con 1 cittadino su 3 tra coloro che hanno approfittato di promozioni e sconti del 'venerdì nero' che ha deciso di anticipare i regali di Natale. Sotto l’albero troveremo quest’anno più prodotti hi-tech, più elettronica e un maggior numero di articoli di abbigliamento, e appare in crescita anche la propensione ai consumi alimentari e dei prodotti tipici delle festività; il 35% degli acquisti complessivi, inoltre, avverrà online attraverso l’e-commerce. In controtendenza invece il settore della casa, con una riduzione del -1% rispetto al 2017 della spesa per albero di Natale, decorazioni e addobbi".L’aumento dei consumi natalizi, sottolinea il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, "non deve però trarre in inganno, e non equivale ad una maggiore ricchezza delle famiglie. A dare un forte impulso agli acquisti sono stati infatti Black Friday e Cyber Monday, che hanno permesso a milioni di italiani di anticipare i regali ricorrendo a sconti e promozioni, mentre la spesa alimentare rappresenta una tradizione cui le famiglie hanno dimostrato negli ultimi anni di non voler rinunciare".