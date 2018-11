23 novembre 2018- 16:00 Natale: Deloitte, spesa media italiani sarà di 541 euro (+3%)

Milano, 23 nov. (AdnKronos) - La spesa media degli italiani per il Natale 2018 sarà di 541 euro, una cifra superiore del 3% rispetto al 2017. In media, in Europa saranno spesi per le feste 456 euro, +2% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge dalla Deloitte Xmas Survey 2018, che raccoglie l’opinione di oltre 9mila consumatori in dieci Paesi europei tra cui l’Italia, con l’obiettivo di sondarne le intenzioni di spesa per regali. Dei 541 euro di media, il 40%, circa 216 euro, sono destinati ai regali, 140 euro al cibo, 66 euro ai tradizionali momenti di convivialità e 119 euro ai viaggi. Secondo la ricerca, sono in aumento gli Italiani che coglieranno gli sconti del Black Friday (+5%), mentre quelli che faranno la spesa online sono cresciuti del 24% negli ultimi due anni. Nonostante il contesto incerto, il 55% degli italiani pensa che il quadro economico del Paese rimarrà positivo, anche se la percentuale di quanti la pensano così è in calo del 4% rispetto al 2017. L'Italia è quarta in Europa nei consumi natalizi. In termini assoluti, si prevede di spendere più solo in Regno Unito, Spagna e Austria. Il paese che spenderà in assoluto di meno è la Russia (284€ nel 2018, con riduzione dell’1% rispetto a quanto speso nel 2017). La maggior parte degli acquisti in Italia si concentrerà nei primi 15 giorni di dicembre.