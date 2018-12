3 dicembre 2018- 17:21 Natale: Donazzan, in Veneto risposta da 546 scuole a bando contributi presepe (2)

(AdnKronos) - “Credo che don Favarin sia stato preda di un vizio tipo di questa società, il sensazionalismo – prosegue l’assessore - Una regola giornalistica dice che fa più notizia il padrone che morde il cane che non il contrario. Un sacerdote che arriva a chiedere di non fare il presepe ha un unico obiettivo: quello di apparire. Non posso infatti pensare che abbia veramente inteso dire che fare il presepe è una ipocrisia: quale ipocrisia ci può esser nel costruire insieme la rappresentazione della nascita di Gesù, con le statuine di casa, in un momento di intimità familiare e scolastica?”. “Forse il sacerdote dovrebbe rivedere il proprio messaggio”, conclude Donazzan.