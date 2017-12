NATALE: FEDERCONSUMATORI, COSTI PER MENU +2,7%, +0,9% A CAPODANNO

11 dicembre 2017- 12:41

Roma, 11 dic. (AdnKronos) - Sono ormai imminenti le festività natalizie e dell’ultimo dell’anno: già da alcune settimane molte famiglie si stanno adoperando per preparare albero, addobbi, regali e stilare i menu per i tradizionali cenoni di Natale e Capodanno. In occasione di tali ricorrenze, sostiene Federconsumatori in una nota, solo 1 famiglia su 6 deciderà di trascorrere la sera dell’ultimo dell’anno fuori casa, mentre il Natale è ancora vista come una festività da passare con i propri familiari tra le mura domestiche.Come ogni anno l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato quanto costerà alle famiglie la tradizionale cena della Vigilia di Natale e di Capodanno. Il costo del menu è cresciuto, rispetto allo scorso anno, del +2,7% per quanto riguarda Natale e del +0,9% per quanto riguarda Capodanno. Il cenone di Natale: per il menu "classico" la spesa media ammonterà a 33,90 euro a persona, pari a 203,40 euro per una famiglia composta da genitori, due figli e due nonni. Il menu 'anticrisi', che comprende pesce e vini più economici, costerà invece 16,32 euro a persona, per un totale di 97,92 euro a famiglia, pari al 52% in meno rispetto al menu classico.