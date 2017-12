NATALE: FEDERCONSUMATORI, COSTI PER MENU +2,7%, +0,9% A CAPODANNO (2)

11 dicembre 2017- 12:41

(AdnKronos) - Il cenone di Capodanno: per il menu "classico" la spesa media ammonterà a 42,60 euro a persona, pari a 255,60 euro per una famiglia composta da genitori, due figli e due nonni. Il menu 'anticrisi', che comprende prodotti più economici, costerà invece 25,78 euro a persona, per un totale di 154,68 euro a famiglia, pari al 39% in meno rispetto al menu classico.Qualunque sia il menu scelto, per risparmiare Federconsumatori consiglia di approfittare della vendita diretta e delle numerose promozioni che, in questo periodo, vengono proposte presso gli esercizi commerciali, prestando però molta attenzione alle etichette, alle date di scadenza ed alla qualità dei prodotti, diffidando sempre dai prodotti contraffatti.