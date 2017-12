NATALE: FEDERCONSUMATORI, DI 129,9 EURO BUDGET FAMIGLIE PER REGALI (+4,1%)

4 dicembre 2017- 11:08

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Il budget che ogni famiglia stanzierà per i regali di Natale sarà di 129,90 euro, per un giro di affari complessivo di circa 3,24 miliardi di euro, comportando un incremento della spesa rispetto al 2016 del 4,1%. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori nel quale si rileva che l'aumento è determinato "da un maggior numero di regali per i più piccoli e da una ripresa dell’abitudine a scambiare piccoli doni tra adulti, a cui molti, negli anni passati avevano rinunciato". Guardando all’andamento dei prezzi, questo Natale, si registra un aumento dei costi relativi ai prodotti tipici ed agli articoli da regalo del +1,6%. Per quanto riguarda i singoli settori, a crescere maggiormente sono i prezzi degli addobbi (+5%) e degli alberi di Natale artificiali (+4%), seguiti dai giocattoli (+3,9%) e dai prodotti alimentari (+3%). Diminuiscono, invece, gli articoli da regalo tradizionali, quali profumi, libri, borse, ecc. (-1,2%) e gli articoli da regalo tecnologici (-3,5%). Tali costi registrano un calo soprattutto alla luce della larga diffusione degli acquisti online, a prezzi vantaggiosi.Una ricerca effettuata da PayPal, ha evidenziato che i consumatori italiani prediligono acquistare i regali natalizi on line, principalmente per l’istantaneità dell’acquisto, per evitare lunghe code e resse, caratteristiche di questo periodo dell’anno, per una maggiore scelta di prodotti, anche particolari, e soprattutto con prezzi più convenienti.