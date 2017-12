NATALE: FEDERCONSUMATORI, DI 129,9 EURO BUDGET FAMIGLIE PER REGALI (+4,1%) (2)

4 dicembre 2017- 11:08

(AdnKronos) - Come riscontrato negli anni passati, inoltre, è ancora frequente l’acquisto di buoni o gift card di ogni tipo, da poter spendere nei negozi di elettronica, negozi sportivi e di abbigliamento, in librerie e supermercati. Come lo scorso anno, sono ancora molto gettonati, soprattutto per i più giovani, i buoni da utilizzare su piattaforme per l'acquisto di musica, ebook e app.Tra le novità del 2017 emerge una forte propensione per i “regali food”: corsi di cucina, di degustazione vino e simili, libri di ricette o guide enogastronomiche, utensili di vario genere, prodotti tipici e soprattutto proprie creazioni culinarie (marmellate, biscotti ecc). In alternativa al classico regalo di Natale, è possibile contattare enti benefici ed organizzazioni senza scopo di lucro per realizzare regali solidali, aiutando, allo stesso tempo, chi ne ha bisogno. Un gesto importante, che il destinatario del regalo apprezzerà e dal quale prenderà esempio.