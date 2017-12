NATALE: I CONSIGLI DEL 'RIFIUTOLOGO' PER UNA FESTA PIù GREEN (3)

24 dicembre 2017- 14:23

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Un destino sostenibile per gli alberi di Natale. Gli abeti senza radici, non più trapiantabili, possono essere trasformati in fertilizzante da riutilizzare in agricoltura. Per questo motivo non vanno abbandonati accanto ai cassonetti, ma consegnati ai Centri di Raccolta. Come negli altri mesi dell’anno, inoltre, per gli scarti verdi AcegasApsAmga offre un servizio di ritiro “porta a porta” gratuito, su prenotazione chiamando il numero verde 800 237 313.Anche gli alberi di Natale sintetici, se non più utilizzabili, vanno conferiti ai Centri di Raccolta.