NATALE: IN SVIZZERA BILANCIO POSITIVO PER VENDITE

28 dicembre 2017- 02:07

Roma, 28 dic. (AdnKronos/ats) - Le vendite natalizie sono andate bene in Svizzera, stando a un giro d'orizzonte effettuato dall'ats presso i principali operatori del commercio al dettaglio. Tuttavia, per trarre un bilancio definitivo, occorre attendere la fine dell'ultima settimana dell'anno. Migros segnala eccellenti affari nei giorni prima di Natale e si rallegra in modo particolare per l'arrivo improvviso dell'inverno: il giro d'affari del settore sportivo è stato superiore all'anno scorso, quando non v'era neve. Sulla stessa linea anche Coop: il sabato prima di Natale è stato a livelli di record, in particolare per quanto riguarda le vendite di pullover, giocattoli Lego e di decorazioni natalizie, senza dimenticare, come peraltro alla Migros, quelle della classica Fondue Chinoise e dei filetti. Soddisfatta degli affari anche Globus, uno dei templi svizzeri dello shopping: qui particolarmente apprezzati sono stati gli addobbi e i regali natalizi. Positivo è pure il bilancio tracciato da Manor, per cui la settimana prima di Natale è stata migliore rispetto all'anno scorso. Soddisfazione viene espressa per l'afflusso di clienti nei negozi e per il giro d'affari realizzato finora.È comunque certo che il personale di vendita, fortemente sollecitato nelle ultime settimane, non può ancora tirare il fiato. Nel periodo fra Natale e San Silvestro il lavoro infatti non manca: numerosi consumatori cambiano gli articoli ricevuti in regalo, molti spendono subito i buoni ricevuti e altri ancora approfittano del maggior tempo a disposizione per fare gli acquisti e magari sfruttare i primi saldi