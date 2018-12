15 dicembre 2018- 21:43 Natale: oggi e domani 'arrampicata' su Palazzo Lombardia con le guide alpine

Milano, 15 dic. (AdnKronos) - Due giorni con le guide alpine a Milano per l'arrampicata e la calata dal Palazzo della Regione in piazza Città di Lombardia e per gli spazi Lego dedicati ai bambini. La prima delle due iniziative è organizzata dall'assessore regionale allo Sport e Giovani, Martina Cambiaghi, per diffondere la cultura sportiva. E proprio l'assessore Cambiaghi si cimenterà domani, alle 11.30, nella prova al fianco delle guide alpine che hanno attrezzato una parete di 8 metri, su cui grandi e bambini e tutti coloro che vorranno provare anche per la prima volta potranno scalare in sicurezza. Domenica si potrà arrampicare dalle 10 alle 17 (ultima prenotazione alle 16.30). Tra gli ospiti anche Babbo Natale che, alle 15.30, si calerà insieme ai professionisti della montagna per regalare ai bambini dolci sorprese. Si consiglia abbigliamento sportivo. Per partecipare basta presentarsi negli orari indicati in piazza e registrarsi al gazebo delle guide alpine. Tra le iniziative in piazza anche quella presentata dal presidente Fontana e riservata ai bambini e alle famiglie che potranno costruire decorazioni natalizie con mattoncini Lego, finalizzate poi alla donazione degli stessi mattoncini a bambini ricoverati negli ospedali lombardi. Inoltre sarà anche possibile ammirare, in piazza Città di Lombardia, un albero di Natale in mattoncini Lego alto 9 metri.Partner dell'iniziativa è la Fondazione Abio, l'Associazione per il Bambino in Ospedale che conta su oltre 5.000 volontari presenti in circa 200 reparti di pediatria in tutta Italia. Infine, per tutto il giorno, si potrà visitare il Belvedere del 39esimo piano.