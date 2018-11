25 novembre 2018- 15:40 Natale: Padova 'città di stelle', luminarie in tutto il centro storico

Padova, 25 nov. (AdnKronos) - Si rinnova il tradizionale appuntamento con il Natale a Padova, la rassegna del Comune curata dall'Assessorato al Commercio e alle Attività Produttive che si svolge ogni anno in città nel periodo natalizio e che si compone di attrazioni a tema per adulti e bambini, concerti, mercatini ed eventi di vario tipo. Il tema dell’edizione 2018 riprende quello della scorsa edizione, “Una città di stelle”, ad identificare non solo le luci natalizie ma anche alcuni degli elementi caratterizzanti la storia della città, come le stelle osservate da Galileo e la volta stellata dipinta da Giotto nella Cappella Scrovegni. Il tema “Una città di stelle” è evidente anche nel visual realizzato ad hoc dall’artista veneto Ale Giorgini. Il via ufficiale alla rassegna è stato dato venerdì 23 novembre con l’accensione delle luminarie: oltre che nelle zone centrali, le decorazioni luminose sono state installate in molti altri quartieri della città, per portare il clima di festa su tutto il territorio. La data scelta per l’accensione delle luminarie coincide con il Black Friday, appuntamento che ha portato migliaia di persone nelle strade e piazze della città per l’apertura prolungata dei negozi fino alle 23,30, e con l’inaugurazione della prima attrazione del Natale a Padova, il Villaggio Eremitani – La Fabbrica di Babbo Natale.