25 novembre 2018- 15:40 Natale: Padova 'città di stelle', luminarie in tutto il centro storico (2)

(AdnKronos) - Dal 23 novembre e fino al 6 gennaio, quando con i festeggiamenti per l’Epifania calerà il sipario sul Natale a Padova 2018, la città sarà animata da iniziative ed eventi di vario tipo. In diversi luoghi della città sono state installate cinque attrazioni fisse (oltre al Villaggio Eremitani - La Fabbrica di Babbo Natale con partenza del trenino, il Villaggio degli Elfi e delle Fate con pista di pattinaggio in Piazzetta Amleto Sartori, la Fiera di Natale con bancarelle nelle principali piazze del Centro, il Natale Artigiano in Piazza Capitaniato e il Natale di Via Umberto I). In queste location, ma anche in molti altri luoghi della città, si svolgeranno eventi ed iniziative, dai mercatini ai concerti, dalle mostre ai laboratori. Tutti i quartieri della città sono stati coinvolti e si sono dimostrati molto attivi nel proporre manifestazioni di vario genere, rendendo il programma di Natale a Padova 2018 ricco e assicurando una copertura di eventi a tema su tutta la città. Fra gli eventi principali e più attesi spiccano l’accensione del Grande Albero davanti a Palazzo Moroni (il primo dicembre alla presenza di Antonio Bressa, Assessore al Commercio e alle Attività Produttive) e l’arrivo di Babbo Natale nel Villaggio Eremitani sabato 8 dicembre. Dopo il successo del concerto di Moroder nell’edizione 2017, un altro nome del panorama dance contemporaneo farà ballare giovedì 20 dicembre il pubblico di Piazza Garibaldi: Bob Sinclar. Tornano anche il tradizionale concerto di Capodanno in Prato della Valle, a cura di Radio Company, con lo spettacolo pirotecnico, e l’evento conclusivo del 6 gennaio. Oltre gli eventi in programma, l’atmosfera natalizia e festosa sarà assicurata dalla presenza di concerti, trampolieri, artisti di strada e laboratori per le vie del centro durante tutto il periodo.