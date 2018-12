3 dicembre 2018- 12:21 Natale: sacerdote padovano, non fare presepe il più evangelico dei segni

Padova, 3 dic. (AdnKronos) - Vale la pena fare il presepe? A chiederselo è don Luca Favarin, sacerdote in prima linea nella missione pastorale per la Diocesi di Padova a fianco dei migranti. Ideatore e promotore di progetti di accoglienza innovativi come il ristorante "Strada facendo", don Luca fa discutere sui social dopo che il sacerdote ha scritto su facebook: “Quest'anno non fare il presepio credo sia il più evangelico dei segni. Non farlo per rispetto del Vangelo e dei suoi valori, non farlo per rispetto dei poveri”.Intervenendo al Morning Show di Radio Padova stamane don Luca Favarin ha chiarito il messaggio dicendo che "se il presepe deve essere pura esteriorità, allora tanto vale non farlo".