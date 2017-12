NATALE: SKY 'ACCENDE' L'ALBERO IN PIAZZA DUOMO A MILANO

6 dicembre 2017- 18:14

Milano, 6 dic. (AdnKronos) - A Milano si 'accende' l'albero di Natale di piazza Duomo, con cui Sky Italia rende omaggio alla città. Un evento-show aperto dai Piccoli Cantori di Milano, diretti da Laura Marcora, che hanno eseguito alcune canzoni natalizie davanti a una piazza gremita. A condurre Francesco Castelnuovo, tra gli ospiti anche i due commentatori ed ex calciatori Beppe Bergomi e Alessandro Costacurta, a chiudere la serata, invece la giovane artista Lodovica Comello e la sua band. Un'accensione accompagnata da una coreografia di luci e colori realizzata con migliaia di braccialetti luminosi distribuiti ai partecipanti."Milano è una città straordinaria che cresce molto e merita molto", le parole del sindaco Giuseppe Sala. "In un momento di grande crescita è giusto che in questa piazza ci sia l'albero più grande e più alto" di sempre. Il primo cittadino ringrazia "Sky che ha fiducia nella nostra città, e che insieme a tante aziende sta creando lavoro su Milano". "Sky è grata a Milano, ha rapporti molto profondi con la città, la nostra è un'azienda che porta innovazione, creatività, lavoro lo ha fatto e lo continuerà a fare", spiega l'amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia. L'albero di Natale di oltre 30 metri di altezza rimarrà acceso fino al 7 gennaio, illuminando la piazza con le sue 100.000 luci a led e con oltre 700 palline natalizie. Alla base dell’albero saranno presenti due ledwall che ospiteranno gli auguri dei clienti, dei dipendenti e dei volti noti di Sky, ma non solo: tutti potranno inviare i propri auguri sui social usando l'hashtag #natallegria. I messaggi saranno mostrati in piazza Duomo alla base dell’albero.