NATALE: VENEZIA, PRANZO PER I POVERI CON IL PATRIARCA MORAGLIA

24 dicembre 2017- 14:32

Venezia, 24 dic. (AdnKronos) - Numerose sono le celebrazioni liturgiche solenni e le opportunità di preghiera previste, per tutto il periodo delle festività del Natale, nella basilica cattedrale di S. Marco a Venezia dove tra l’altro ogni pomeriggio - nei giorni della “novena” che conduce al Natale - dalle ore 17.00 in poi alcuni sacerdoti si rendono disponibili per le confessioni.La sera di domenica 24 dicembre, alle ore 22.30, inizierà la liturgia vigiliare dell’Ufficio delle letture a cui farà seguito - alle ore 23.00 - la S. Messa della notte di Natale presieduta dal Patriarca Francesco Moraglia. La mattina di lunedì 25 dicembre, alle ore 10.30, si svolgerà il solenne Pontificale del giorno di Natale presieduto dal Patriarca. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 17.30, mons. Moraglia guiderà anche la celebrazione dei Vespri solenni di Natale.Si rinnovano, inoltre, nei giorni delle festività natalizie due belle iniziative di solidarietà e vicinanza agli “ultimi”. Lunedì 25 dicembre, presso il Centro pastorale card. Urbani di Zelarino, si ripeterà l’esperienza del “Pranzo di Natale” offerto alle persone povere, in difficoltà o sole che frequentano abitualmente le mense del territorio o che sono seguite e segnalate dalle parrocchie.