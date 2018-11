29 novembre 2018- 16:58 Natale: Venezia, 'salta' il presepe a scuola, e la Lega assicura, lo paghiamo noi (2)

(AdnKronos) - Sulla stessa linea il consigliere regionale del Gruppo 'Zaia Presidente', Gabriele Michieletto: "Chi osteggia la realizzazione dei presepi nelle scuole del Veneto è contro la nostra storia e i nostri valori. Se, poi, questo diniego arrivasse direttamente da un funzionario scolastico, il fatto sarebbe gravissimo. Chiederò immediatamente lumi a chi di competenza sulla notizia secondo la quale in una scuola di Favaro sarebbe stata negata la realizzazione del presepe natalizio". "Il discorso è semplice: il Presepe è un simbolo del Natale, e il Natale fa parte delle nostri tradizioni e della nostra cultura. La Regione del Veneto, peraltro, finanzia queste iniziative, per cui non si venga a dire che mancherebbero mezzi per realizzare i presepi in una scuola. Se comunque il Dirigente scolastico non ha sufficienti risorse per permettere che i bambini nella sua scuola possano godere, come meritano, della rappresentazione della nascita di Gesù - conclude Michieletto - lo invito a contattare la mia segreteria presso il Consiglio regionale del Veneto: pagherò interamente e di tasca mia”.