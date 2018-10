31 ottobre 2018- 20:21 Nato: Consiglio difesa, ruolo guida Italia su fronte sud

Roma, 31 ott. (AdnKronos) - "Il Consiglio ha ribadito, in linea con quanto emerso al Vertice di Bruxelles lo scorso mese di luglio, che i fattori su cui si gioca la stabilità degli equilibri transatlantici sono la suddivisione degli oneri, la sinergia della Nato con l’Unione europea e il bilanciamento dei fianchi est e sud dell’Alleanza. In merito a quest’ultimo aspetto, l‘Italia intende confermare il suo ruolo guida sul 'fianco sud', che si è recentemente tramutato in iniziative concrete, come quella dell’Hub strategico meridionale della Nato a Napoli". E' quanto sottolinea il comunicato emesso al termine della riunione del Consiglio supremo di difesa svoltasi al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella.