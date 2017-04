NATO: GENTILONI, IMPORTANTE IMPIEGARE ENERGIE ALLEANZA SU FIANCO SUD

27 aprile 2017- 17:54

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "In questi anni abbiamo lavorato per sottolineare in tutte le sedi e nelle sedi Nato in particolare quanto fosse importante dedicare a quello che si chiama il fronte Sud, l'arco della crisi del Mediterraneo e del Medio Oriente, tutte le energie dell'Alleanza, così come le dedichiamo in situazioni di crisi che abbiamo nei nostri confini nella parte Nord-orientale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.Il premier ha insistito sulla "dimensione politica" della Nato, perchè "può svolgere un ruolo fondamentale di stabilizzazione, di capacità di fornire a Paesi che sono minacciati da situazioni di crisi, dei pacchetti di assistenza sul piano della formazione, della difesa, della costruzione delle istituzioni, che sono di importanza fondamentale. Penso ad esempio a Paesi come la Giordania, la Tunisia, la cui tenuta è di straordinaria importanza strategica". Quindi per noi la dimensione dell'impegno politico dell'Alleanza nel Mediterraneo, nel fianco Sud è sempre stata molto importante.