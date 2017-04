NATO: GENTILONI, ITALIA MANTERRà IMPEGNI FINANZIARI E SU SICUREZZA

27 aprile 2017- 17:23

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - L'Italia manterrà gli impegni assunti al vertice Nato in Galles del 2014 e svolge il suo ruolo nell'Alleanza "a testa alta", essendo "il quinto maggior contribuente" e grazie alla "professionalità dei nostri militari". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al termine dell'incontro a palazzo Chigi con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg.Il premier ha ricordato che per quanto riguarda "la quota di investimenti" il nostro Paese "ha già raggiunto gli obiettivi", mentre per "la spesa l'azione sarà più graduale", ma occorre anche considerare il contributo fornito per garantire sicurezza in vari scenari internazionali.