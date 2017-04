NATO: GENTILONI, ITALIA MANTERRà IMPEGNI FINANZIARI E SU SICUREZZA (2)

27 aprile 2017- 17:50

(AdnKronos) - "Non faccio che ribadire cose che il governo italiano ha ripetuto spesso in questi mesi -ha ricordato Gentiloni- e che io stesso ho detto in questi termini una settimana fa alla Casa Bianca. Noi abbiamo assunto degli impegni nel 2014 al vertice Nato in Galles e tutti sappiamo con questi impegni di puntare verso un certo traguardo e di farlo in un arco di tempo di dieci anni"."Sono impegni sui quali l'Italia si sta muovendo e penso che confermarli sia nostro dovere. Su una parte di questi impegni, che è la quota di investimenti per la difesa, noi gli obiettivi li abbiamo raggiunti con largo anticipo". "Sugli aspetti delle spese il cammino sarà più graduale, perchè dobbiamo tener conto delle nostre condizioni di bilancio, ma ci tengo a ribadire quello che ci siamo detti con il segretario generale nel nostro colloquio, e che cioè noi non misuriamo il ruolo di fornitore di sicurezza dei Paesi soltanto in termini di quota delle spese militari nel prodotto interno lordo, che è importante e che fa parte di un impegno assunto già due-tre anni fa, ma lo misuriamo in termini di capacità di contribuire alla sicurezza comune". (segue)