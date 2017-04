NATO: GENTILONI, ITALIA MANTERRà IMPEGNI FINANZIARI E SU SICUREZZA (3)

27 aprile 2017- 17:53

(AdnKronos) - "L'Italia -ha puntualizzato Gentiloni- è orgogliosa di quello che sta facendo in tanti teatri: dall'Iraq all'Afghanistan, dal Baltico ai Balcani, in tanti altri settori in cui i nostri militari sono impegnati, come nel Mediterraneo nel contrasto ai trafficanti di esseri umani"."Quindi è un Paese -ha concluso Gentiloni- che partecipa a testa alta all'Alleanza, non solo perchè è il quinto maggior contributore della Nato, ma anche perchè, al di là delle risorse economiche, ci mette la professionalità, la dedizione dei nostri militari, convinti come siamo dell'importanza strategica dell'Alleanza per i nostri valori e per il nostro Paese".