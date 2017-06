NATUZZI: SINDACATI, BASTA MINACCE LICENZIAMENTO, SERVE BUON SENSO

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Inaccettabile e ingiusto". I sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, bollano così l'annuncio della Natuzzi, che ha minacciato il licenziamento di un numero di dipendenti pari a quello dei lavoratori reintegrati dal giudice. "Il gruppo - denunciano in una nota - sulla stampa continua a fare dichiarazioni che esulano non solo dal campo di normali relazioni sindacali, ma addirittura dal buon senso". "Noi continuiamo a dire - proseguono le tre sigle - che mettere contro i dipendenti, in un sorta di guerra tra deboli, non ha nulla a che vedere con i proclami della stessa azienda. Le sentenze si rispettano, ma usarle come alibi per abbandonare il piano industriale concordato nel 2013, e che aveva l’obiettivo di garantire la salvaguardia di tutti i lavoratori con investimenti sia sui siti produttivi attualmente attivi che sull’apertura del nuovo sito di Ginosa, è francamente inaccettabile". "Invitiamo Natuzzi ad un maggiore senso di responsabilità, anche per non vanificare quanto di buono stiamo facendo al Mise con la Cabina di regia. Ci sono 1.300 lavoratori (1.918 compresi quelli del commercio), e quindi altrettante famiglie, ai quali garantire un futuro sereno, e questo si assicura con gli investimenti e la difesa delle professionalità, non certo con le minacce", concludono Feneal, Filca e Fillea.