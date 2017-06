NATUZZI: SOCIETà, MISURE IN LINEA CON SENTENZE SENZA COMPROMETTERE CONTINUITà

30 giugno 2017- 18:20

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - Natuzzi "non ha mai avuto l’intenzione di usare la sentenza come alibi per minacciare azioni contro i propri dipendenti o come 'arma contundente'" e le misure illustrate con assoluta trasparenza nel corso della Cabina di Regia dello scorso 26 giugno, "obbediscono unicamente all’obiettivo di ottemperare alle sentenze del Giudice, senza compromettere la continuità dell’impresa". A sottolinearlo in una nota è la stessa Natuzzi rispondendo ai sindacati di categoria Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e ad alcune dichiarazioni rilasciate in questi giorni a diversi organi di stampa. L’applicazione dell’art. 17 della Legge n. 223 del 1991, che prevede la possibilità dell’impresa di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei dipendenti reintegrati, sottolinea la società, "è una misura prevista dalle leggi attualmente vigenti in Italia ed è stata prospettata poiché l'inserimento di ulteriori lavoratori nel ciclo produttivo non è sostenibile, né economicamente né industrialmente".