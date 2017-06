NATUZZI: SOCIETà, MISURE IN LINEA CON SENTENZE SENZA COMPROMETTERE CONTINUITà (2)

30 giugno 2017- 18:20

(AdnKronos) - Inoltre, rileva Natuzzi, "come già comunicato durante la scorsa Cabina di Regia, per fronteggiare questa situazione, l’azienda ha dovuto accantonare un fondo di 13,5 milioni di euro e non è nelle condizioni economico/finanziarie per dare seguito agli investimenti previsti dall’Accordo di Programma, che pertanto l’azienda non sottoscriverà". L’azienda precisa inoltre "che tutti gli investimenti finora sostenuti per implementare il nuovo assetto industriale italiano sono stati interamente autofinanziati e ammontano a 5 milioni di euro". Infine, il gruppo tiene a sottolineare che "in questi anni ha sempre lavorato con l’obiettivo di recuperare la competitività delle produzioni italiane e salvaguardare l’azienda, sostenendo, dal 2001 ad oggi, investimenti per circa 1 miliardo di euro".