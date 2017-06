NATUZZI: SOCIETà, PIENO RISPETTO SENTENZA GIUDICE LAVORO SU GINOSA

27 giugno 2017- 16:16

Roma, 27 giu. (AdnKronos) - "Natuzzi ha preso atto con pieno rispetto della sentenza del giudice e darà seguito a quanto deciso: il prossimo 3 luglio, i tre lavoratori reintegrati verranno collocati in formazione per la riqualificazione e successivo reinserimento nel ciclo produttivo". Ad affermarlo in una nota è la stessa Natuzzi dopo che ieri si è riunita la Cabina di Regia presso il ministero dello Sviluppo Economico, alla presenza del viceministro Teresa Bellanova, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti istituzionali di Regione Puglia e Basilicata.Natuzzi, in quell'occasione, si legge nella nota, "ha informato le parti coinvolte sull’ordinanza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari di reintegrare, all’interno di Natuzzi Spa, 3 dei 176 lavoratori che avevano rifiutato il ricollocamento presso la New.co e impugnato il licenziamento dell’ottobre 2016, contestando l’iter della procedura di Mobilità applicata limitatamente ai collaboratori in Cigs presso lo stabilimento di Ginosa". L’azienda, tuttavia, sottolinea Natuzzi, "non ha potuto negare di trovarsi di fronte a uno scenario che potrebbe avere impatti significativi sull’attuale assetto industriale, poiché l’inserimento di ulteriori 176 lavoratori nel ciclo produttivo non è sostenibile, né economicamente né industrialmente".