NATUZZI: SOCIETà, PIENO RISPETTO SENTENZA GIUDICE LAVORO SU GINOSA (2)

27 giugno 2017- 16:16

(AdnKronos) - Pertanto, quando il quadro della situazione sarà definito e si conoscerà il numero esatto dei lavoratori da reintegrare, sottolinea Natuzzi, "l’azienda provvederà contestualmente alla loro reintegra al licenziamento, secondo i criteri di legge, di altrettanti lavoratori attualmente in organico. Inoltre, in ragione dell’impatto economico/finanziario derivante anche dagli altri contenziosi inerenti le differenze retributive per mancata rotazione Cig nel corso degli ultimi 10 anni, per la cui gestione la società ha già stanziato un fondo di 13,5 milioni di euro, Natuzzi si vede costretta a sospendere i nuovi investimenti previsti dal Piano Industriale e a non sottoscrivere il Contratto di Programma".Circa la New.Co di Ginosa che Natuzzi si era impegnata a costituire per dare un’altra occasione lavorativa a dipendenti da oltre 12 anni in Cassa Integrazione, vista l'esiguità dei lavoratori che hanno accettato la ricollocazione, l’azienda "si vede impossibilitata ad avviare l'implementazione del relativo Piano Industriale. Come sostenuto durante la Cabina di regia, Natuzzi si impegna - entro ottobre 2017 - a trovare una soluzione per i 32 collaboratori assunti". Il Gruppo sottolinea che in questi anni, in sinergia con i Sindacati e le Istituzioni, "ha sempre lavorato con l’obiettivo di recuperare la competitività delle produzioni italiane e salvaguardare l’azienda, sostenendo, dal 2001 ad oggi, investimenti per circa 1 miliardo di euro. Durante la Cabina di Regia, Natuzzi ha fatto ancora una volta un appello al senso di responsabilità di tutte le parti coinvolte".