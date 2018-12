19 dicembre 2018- 18:47 Nautica, 59° Salone Genova dal 19 al 24 settembre

Roma, 19 dic. (AdnKronos) - Si svolgerà dal 19 al 24 settembre 2019 il 59°Salone Nautico Internazionale di Genova. L'annuncio arriva dalla riunione questa mattina a Roma, presso la Pinacoteca del Tesoriere, dell’Assemblea dei Soci Ucina Confindustria Nautica che ha raccolto gli imprenditori della nautica da diporto italiana per confrontarsi sulle attività svolte e delineare i futuri progetti associativi. Si tratta - osserva Ucina in una nota - di "una decisione che conferma la soddisfazione degli operatori del settore nei confronti della manifestazione riconosciuta quale asset strategico per presentare al mercato internazionale i propri prodotti e per consolidare e promuovere l’immagine delle proprie aziende". "L’indagine di Customer Insight realizzata da GRS Research&Strategy ha rivelato che oltre il 78% dei nostri espositori è soddisfatto del posizionamento della manifestazione. Percentuale che incrementa decisamente e sfiora il 100% per la riconferma di partecipazione all’edizione 2019” ha dichiarato il Direttore Commerciale del Salone Nautico, Alessandro Campagna. L’edizione 2018 del Salone Nautico si è conclusa con numeri di assoluta rilevanza: 174.610 visitatori, il 16% in più rispetto allo scorso anno, di cui oltre 57.000 stranieri, 951 brand esposti su oltre 200.000 mq tra spazi a terra e in acqua. 62 sono state le nuove partecipazioni, il 58% delle quali dall'estero. Gli operatori e i giornalisti esteri che hanno partecipato alla missione incoming organizzata da ICE Agenzia in collaborazione con UCINA Confindustria Nautica sono stati 150, provenienti da 27 Paesi.