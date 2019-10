23 ottobre 2019- 14:27 Nautica: a Palermo al via Seacily, Sicilia in testa per ricettività

Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Seimila dipendenti, tra impiegati diretti e il grande circuito dell’indotto, 140 approdi turistici e un fatturato medio complessivo che sfiora il tetto dei 50 milioni. Sono alcuni numeri del settore della nautica in Sicilia su cui oggi si accendono i riflettori di 'Seacily', la terza edizione del salone nautico che da oggi fino a domenica si terrà a Marina Villa Igiea, a Palermo. Un’esposizione di cinquemila metri quadri, tra acqua e terra, una cinquantina di marchi, otto partner, nove istituzioni patrocinanti e migliaia di ospiti attesi. Il Salone è organizzato da Assonautica Palermo, promosso dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna. "La nautica è un settore in crescita ed è una delle grandi opportunità della Sicilia - ha detto al taglio del nasto il presidente della Camera di Commercio di Palermo e Enna Alessandro Albanese - Plauso al governo regionale che sta tracciando un piano di interventi volti allo sviluppo delle infrastrutture per la ricettività turistica".