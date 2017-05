NAUTICA: BALDUCCI, DECRETO MONTI FU DRAMMA, ORA IN CRESCITA

16 maggio 2017- 14:43

Milano, 16 mag. (AdnKronos) - Dopo la profonda crisi in cui cadde la nautica a seguito del decreto-legge del 6 dicembre 2011, 'Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici', conosciuto anche come 'Decreto Salva Italia' del Governo Monti, oggi il settore sta recuperando. "La nautica italiana sta andando bene. Possiamo dire con orgoglio - spiega all'Adnkronos Maurizio Balducci, vicepresidente di Ucina, Confindustria Nautica - che siamo i primi esportatori mondiali con una quota del 16,6%. Siamo i primi anche in paesi difficili come negli Stati Uniti. Veniamo da due anni di crescita a due cifre, a seguito certamente della crisi che abbiamo avuto negli anni passati. Comunque anche per questo anno ci sono degli ottimi segnali che il 2017 sia positivo"."Tre anni di segno positivo ci fanno ben sperare. Siamo in un mondo veramente complicato, globale e dire che siamo completamente fuori dalla crisi è difficile" prosegue Balducci, ricordando che "il decreto Monti ha fatto scappare dall'Italia 40mila diportisti". Tutto ciò è costato al paese qualcosa come 500 milioni di euro, evidenzia il vicepresidente di Ucina, e 11mila posti di lavoro persi. "Oggi ne sono stati recuperati 9000 diportisti.