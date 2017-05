NAUTICA: BALDUCCI, DECRETO MONTI FU DRAMMA, ORA IN CRESCITA (2)

16 maggio 2017- 14:43

(AdnKronos) - "Finalmente dal 2015 è avvenuta una inversione di tendenza anche grazie alla istituzione dei marina resort che agevolano i turisti che vogliono venire nel nostro paese. Poi ci sono stati altri interventi, come il 'bollino blu' che negli ultimi due anni è riuscito a ridurre del 48% i controlli in mare. Stiamo facendo- assicura - tutto quanto è necessario per fare godere ai nostri diportisti le vacanze in Italia". Del resto, "il tessuto del diporto è sano. Siamo riusciti negli ultimi mesi a dare tranquillità a chi ha investito nei porti turistici. C'era stata l'idea di cambiare le carte in tavola alle marine rinegoziando i contratti che avevano sottoscritto, ma fortunatamente la corte di cassazione qualche mese fa cui ha dati ragione e dunque i nostri imprenditori che hanno investito nei porti possono essere più sereni e continuare a investire".Tra i risultati ottenuti, ricorda Balducci, la riforma del redditometro e la eliminazione della tassa di possesso della barca. "Ora stiamo lavorando su due fronti per quanto riguarda gli interventi legislativi: uno riguarda le garanzie sui leasing per semplificare la concessione da parte dei clienti. L'altro fronte è quello delle fideiussioni bancarie. Se una nave deve venire a fare lavori in Italia, è richiesto al cantiere di presentare una garanzia assicurativa - bancaria sul valore totale della nave. Stiamo lavorando con la agenzia delle dogane per semplificare questa procedura che tra l'altro i nostri cugini francesi non applicano".