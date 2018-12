10 dicembre 2018- 11:34 Nautica: Confarca, modificare regolamento registro telematico diporto (2)

(AdnKronos) - “Una forzatura - secondo il segretario nazionale della sezione nautica della Confarca, Adolfo D’Angelo - che il nuovo esecutivo non avrebbe vagliato, permettendo la sua votazione al Cdm”. “Abbiamo scritto al presidente della Repubblica illustrando già le perplessità avanzate presso il Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi con lo scorso Governo – aggiunge D’Angelo – Le figure dei raccomandatari marittimi non danno le garanzie minime di trasparenza auspicate da questo decreto, e visto che quest’opinione è condivisa dalle maggiori associazione del cluster nautico, non è ben chiaro chi oggi raccomanda i raccomandatari”.