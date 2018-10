24 ottobre 2018- 09:48 Nautica: delegazione Ucina ricevuta da Casellati (2)

(AdnKronos) - "Ovviamente il ruolo della presidente Casellati è quello di una figura di garanzia di rango costituzionale, e non di governo – ha precisato – proprio per questo è importante ricordare, tanto più alla vigilia della discussione della Legge finanziaria, gli errori politici fatti nel passato nei confronti del nostro settore e precisare le opportunità di sviluppo occupazionali e in termini di Pil che la Nautica può apportare se adeguatamente sostenuta, a cominciare dal lavoro, il sostegno all’export, il leasing nautico, i porti”.Alla presidente del Senato è stata consegnata una copia de 'La Nautica in Cifre', il rapporto statistico curato da Ucina Confindustria nautica insieme a Fondazione Edison e Assilea, Associazione italiana leasing, riconosciuto come fonte ufficiale di dati del settore dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.