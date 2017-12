NAUTICA: DELRIO, NUOVO CODICE FA BENE A PAESE, BENE IMPEGNO UCINA

12 dicembre 2017- 17:52

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Il nuovo codice della nautica da diporto "è un risultato che credo faccia bene al Paese". A dichiararlo è stato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Graziano Delrio, intervenendo all'assemblea nazionale di Ucina Confindustria Nautica. Il codice, ha spiegato, "si inserisce in un'ottica complessiva di riforma del sistema mare e questo settore è un elemento propulsivo dell'intero sistema. Non è stato un dialogo facile ma è davvero un prodotto tra i meglio riusciti". E un particolare riconoscimento è arrivato dal ministro al ruolo svolto da Ucina: “a differenza di altre filiere, dove non c’è una rappresentativa imprenditoriale unitaria e forte, Ucina è riuscita a supportare fortemente lavoro dei nostri uffici”, ha commentato Delrio. “Per questo devo ringraziare la Presidente Demaria e tutta Confindustria Nautica, senza la quale questo risultato non sarebbe stato possibile”. "Fin dal 2014, il filo rosso che abbiamo sempre avuto nella testa è che il lavoro lo creano le imprese e non le regole ma se si fanno regole sbagliato si danneggia la competitività degli imprenditori. Bisogna mettere le imprese nelle condizioni di fare impresa e voi avete dimostrato di essere una manifattura leader", ha detto ancora Delrio.